ЦСКА объявил об отъезде в США 18-летнего баскетболиста команды

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил об уходе 18-летнего игрока молодёжной команды Владислава Голдина, который решил получить образование в одном из американских колледжей.

Как сообщает пресс-служба армейцев, спортсмен проведёт учебный год в «Патнэм Сайнс Экэдеми» в штате Коннектикут. Это заведение известно своей баскетбольной программой, а команда «Патнэма» является действующей чемпионкой среди подготовительных школ.

«Цель Голдина — не столько заниматься тренировками, сколько повысить уровень знания языка и адаптироваться к американской системе образования», — говорится в сообщении.

Это будет сделано в целях поступления игрока в один из университетов, команда которого выступает в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Отмечается, что некоторые университеты уже заинтересованы в Голдине.

Ранее ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги.