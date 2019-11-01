ЦСКА объявил об отъезде в США 18-летнего баскетболиста команды

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Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил об уходе 18-летнего игрока молодёжной команды Владислава Голдина, который решил получить образование в одном из американских колледжей.
ЦСКА объявил об отъезде в США 18-летнего баскетболиста команды
  • © cskabasket.com

Как сообщает пресс-служба армейцев, спортсмен проведёт учебный год в «Патнэм Сайнс Экэдеми» в штате Коннектикут. Это заведение известно своей баскетбольной программой, а команда «Патнэма» является действующей чемпионкой среди подготовительных школ.

«Цель Голдина — не столько заниматься тренировками, сколько повысить уровень знания языка и адаптироваться к американской системе образования», — говорится в сообщении. 

Это будет сделано в целях поступления игрока в один из университетов, команда которого выступает в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Отмечается, что некоторые университеты уже заинтересованы в Голдине.

Ранее ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги.

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