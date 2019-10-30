ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги

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Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 79:84.

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 22 очка. В составе гостей 20 очков в свой актив записал Брэндон Пол.

Для подопечных Димитриса Итудиса это поражение стало первым в нынешнем сезоне Евролиги.

В следующем матче ЦСКА сыграет с сыграет петербургским «Зенитом».

Ранее «Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги.

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