ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 79:84.

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 22 очка. В составе гостей 20 очков в свой актив записал Брэндон Пол.

Для подопечных Димитриса Итудиса это поражение стало первым в нынешнем сезоне Евролиги.

В следующем матче ЦСКА сыграет с сыграет петербургским «Зенитом».

Ранее «Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги.