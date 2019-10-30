ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 79:84.
Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 22 очка. В составе гостей 20 очков в свой актив записал Брэндон Пол.
Для подопечных Димитриса Итудиса это поражение стало первым в нынешнем сезоне Евролиги.
В следующем матче ЦСКА сыграет с сыграет петербургским «Зенитом».
Ранее «Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги.