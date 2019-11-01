Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» победить «Сан-Антонио» в НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» одолел «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 103:97.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 12. В составе «Спёрс» 29 очков в свой актив записал Демар Дерозан.

В следующем матче «Клипперс» сыграет с «Ютой Джаз», а «Сан-Антонио» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее 59 очков Джеймса Хардена и трипл-дабл Рассела Уэстбрука помогли «Хьюстону» победить «Вашингтон» в матче НБА.