Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» победить «Сан-Антонио» в НБА

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«Лос-Анджелес Клипперс» одолел «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» победить «Сан-Антонио» в НБА
  • Reuters
  • © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 103:97.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 12. В составе «Спёрс» 29 очков в свой актив записал Демар Дерозан.

В следующем матче «Клипперс» сыграет с «Ютой Джаз», а «Сан-Антонио» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее 59 очков Джеймса Хардена и трипл-дабл Рассела Уэстбрука помогли «Хьюстону» победить «Вашингтон» в матче НБА.

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