В Армавире пройдёт финал женского Кубка России по футболу

Короткая ссылка
Решающий матч за Кубок России состоится в Армавире в ближайшие выходные.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, 2 ноября в Армавире на стадионе «Юность» пройдёт финальный матч Кубка России среди женских команд. За трофей поспорят пермская «Звезда-2005» и «Рязань-ВДВ». Начало матча — в 12:00 мск.
В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале «Матч! Страна».

Во время матча на всеобщее обозрение будут выставлены главные трофеи женского и мужского Кубков России.

Ранее эксперт рассказал о перспективах «Зенита» в Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить