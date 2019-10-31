В Армавире пройдёт финал женского Кубка России по футболу

Решающий матч за Кубок России состоится в Армавире в ближайшие выходные.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, 2 ноября в Армавире на стадионе «Юность» пройдёт финальный матч Кубка России среди женских команд. За трофей поспорят пермская «Звезда-2005» и «Рязань-ВДВ». Начало матча — в 12:00 мск.

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале «Матч! Страна».

Во время матча на всеобщее обозрение будут выставлены главные трофеи женского и мужского Кубков России.

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