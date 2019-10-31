Эксперт рассказал о перспективах «Зенита» в Кубке России

Короткая ссылка
Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о перспективах петербургской команды в Кубке России.
Эксперт рассказал о перспективах «Зенита» в Кубке России
  • @zenit_spb
  • Twitter

«Видно, что «Зенит» намерен всерьёз побороться за кубок страны. И генеральный директор клуба Александр Медведев говорил о важности турнира, а тренерский штаб это подчёркивал», — заявил он.

По его словам, футболисты своей игрой против «Томи» также показали, что хотят выиграть трофей.

Стрепетов персонально отметил Игоря Смольникова, Ярослава Ракицкого и Олега Шатова, которые, по его мнению, сыграли на высочайшем уровне.

«Игра «Зенита» в целом оставила очень приятное впечатление», — заключил он.

Ранее «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России.

Тренер Владимир Ковылин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал признание гола Юрия Жиркова лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить