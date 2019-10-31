Ларссон заявил, что намерен продолжать забивать голы за «Спартак»
- РИА Новости
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«Эмоции сумасшедшие, это было очень круто. Да, я нападающий, должен забивать, однако четыре мяча в двух встречах — это просто невероятно и добавляет уверенности. Особенно после той чёрной полосы, которая у нас была в предыдущем месяце. Это было очень важно и очень здорово. Я благодарен партнёрам. Это совершенно точно лучший сезон в моей карьере, однако я не собираюсь останавливаться. Я не успокоился и должен продолжать забивать голы. А самое важное — помогать команде побеждать, это первоочередная задача», — сказал Ларссон после матча.
Также шведский нападающий добавил, что его отец не присутствовал на матче и уже улетел из России.
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