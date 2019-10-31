Ларссон заявил, что намерен продолжать забивать голы за «Спартак»

Короткая ссылка
Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал четыре забитых гола в двух матчах в своём исполнении.
Ларссон заявил, что намерен продолжать забивать голы за «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Эмоции сумасшедшие, это было очень круто. Да, я нападающий, должен забивать, однако четыре мяча в двух встречах — это просто невероятно и добавляет уверенности. Особенно после той чёрной полосы, которая у нас была в предыдущем месяце. Это было очень важно и очень здорово. Я благодарен партнёрам. Это совершенно точно лучший сезон в моей карьере, однако я не собираюсь останавливаться. Я не успокоился и должен продолжать забивать голы. А самое важное — помогать команде побеждать, это первоочередная задача», — сказал Ларссон после матча.

Также шведский нападающий добавил, что его отец не присутствовал на матче и уже улетел из России.

Ранее Тедеско заявил, что ему неинтересно, сколько стоил Тиль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить