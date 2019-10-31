Пике рассказал, с кем общается из игроков «Реала»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что поддерживает отношения с рядом футболистов мадридского «Реала».

«Поддерживаю очень хорошие отношения со многими футболистами «Реала». Никогда не мог сказать о них ничего плохого. Чувствую, что в Мадриде меня уважают, я это ценю. С Начо, Серхио Рамосом, Лукасом Васкесом. Не сказал бы, что мы лучшие друзья, но у нас очень тёплые отношения. С завершением матча заканчивается и наше соперничество. Я хорошо лажу с футболистами «Реала». Для некоторых людей «Барселона» — «Реал» — соперничество всей жизни, но не для меня. Я смотрю на это с другой точки зрения, всегда испытывая уважение к сопернику», — заявил Пике в интервью Cadena Ser.

Противостояние «Реала» и «Барселоны» является наиболее принципиальным в Испании и одним из самых больших дерби в мире.

Ранее сообщалось, что «Реал» забил пять безответных мячей «Леганесу» в Примере.