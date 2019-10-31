«Реал» забил пять безответных мячей «Леганесу» в Примере

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Мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Леганесом» в матче 11-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 5:0.

В дебюте игры на седьмой и восьмой минутах отличились Родриго и Тони Кроос. На 24-й минуте с пенальти преимущество хозяев увеличил Серхио Рамос, а в середине второго тайма голом с 11-метрового удара также отметился Карим Бензема. В конце игры окончательный счёт установил Лука Йович.

«Реал» набрал 22 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ранее дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид» в матче чемпионата Испании.

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