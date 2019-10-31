«Реал» забил пять безответных мячей «Леганесу» в Примере
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 5:0.
В дебюте игры на седьмой и восьмой минутах отличились Родриго и Тони Кроос. На 24-й минуте с пенальти преимущество хозяев увеличил Серхио Рамос, а в середине второго тайма голом с 11-метрового удара также отметился Карим Бензема. В конце игры окончательный счёт установил Лука Йович.
«Реал» набрал 22 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ранее дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид» в матче чемпионата Испании.