Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид» в матче чемпионата Испании
Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
В составе «Барселоны» дублем отметился Лионель Месси (34-я и 75-я минуты), по голу на свой счёт записали Клеман Лангле (2-я минута), Артуро Видаль (29-я минута) и Луис Суарес (77-я минута).
Кроме того, на счету аргентинского форварда две результативные передачи.
У гостей точным ударом отметился Кико (15-я минута).
Благодаря этой победе «Барселона» набрала 22 очка и вышла на первое место в турнирной таблице, опередив «Гранаду».
Ранее сообщалось, что Месси забил 50-й мяч со штрафного в карьере.