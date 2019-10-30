Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Вальядолид» в матче чемпионата Испании

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«Барселона» на своём поле крупно обыграла «Вальядолид» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2019/20.

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Барселоны» дублем отметился Лионель Месси (34-я и 75-я минуты), по голу на свой счёт записали Клеман Лангле (2-я минута), Артуро Видаль (29-я минута) и Луис Суарес (77-я минута). 

Кроме того, на счету аргентинского форварда две результативные передачи.

У гостей точным ударом отметился Кико (15-я минута).

Благодаря этой победе «Барселона» набрала 22 очка и вышла на первое место в турнирной таблице, опередив «Гранаду».

Ранее сообщалось, что Месси забил 50-й мяч со штрафного в карьере.

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