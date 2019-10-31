Депутат раскритиковал снятие статуса легионера у спортсменов из ЕАЭС

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут перестать считаться легионерами в командных видах спорта в России.
Депутат раскритиковал снятие статуса легионера у спортсменов из ЕАЭС
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Считаю, что этот вопрос требует более детальной проработки. Иначе завтра у нас во всех видах спорта будут выступать только белорусы, казахи, киргизы и армяне. Так произойдет только из-за того, что их гражданство получить гораздо проще, чем российское. Завтра все афроамериканцы станут гражданами Белоруссии, потому что у них несколько проще получить гражданство, чем у нас. Если это политический шаг, пускай так и скажут: «Ребята, это политическое решение, нам наплевать на ваш спорт». Но со спортивной точки зрения, я считаю, это неправильное решение», — цитирует Лебедева «Рейтинг букмекеров».

Странами — членами ЕАЭС являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. 

Ранее сообщалось, что спортсмены из стран — участниц ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России.

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