Спортсмены из стран — участниц ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России
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- РИА Новости
«Проект приказа соответствует договору о ЕАЭС, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации и направлен на реализацию государственной программы России «Развитие физической культуры и спорта», — приводит РИА Новости текст пояснительной записки к проекту приказа Министерства спорта о внесении изменений в проект об ограничениях на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России.
Странами — членами ЕАЭС являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. Общественное обсуждение проекта завершится 14 ноября.
Ранее сообщалось, что в Армении поддержали идею отмены роуминга в ЕАЭС.