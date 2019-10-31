Исмаилов заявил о желании дать Макгрегору пощёчину за слова о Дагестане

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал слова экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, сказанные о Республике Дагестан и её жителях.

«Всё, что Конор сказал о Дагестане, меня задело. Смотрел видео и думал, почему люди там вообще продолжают сидеть? Я бы ему дал пощёчину, честное слово, отвесил бы леща. Он хайповщик, я тоже. Это была бы самая хайповая пощёчина в истории. Клянусь, если бы я понимал, что смогу подобраться к нему хотя бы на два метра, я бы приехал на эту встречу. Но я знал, что меня не подпустят, а просто так там находиться не захотел», — цитирует Исмаилова «Спорт-Экспресс».

На пресс-конференции в Москве Конор Макгрегор критически отозвался о жителях Республики Дагестан, намекая на происхождение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Диас рассказал, почему дал пощёчину Нурмагомедову.