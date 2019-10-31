Хоккеист Щербак прокомментировал уход из «Авангарда»

Форвард Никита Щербак заявил, что, скорее всего, продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Мне позвонил агент и сказал об этом. Эмоций по данному поводу никаких нет. Мне пока нечего вообще сказать про «Авангард», никак не хотел бы комментировать данную ситуацию. Скорее всего, я останусь в КХЛ, но и по этому поводу пока точного ответа дать не могу. Всё только случилось, нужно хорошо подумать и взвесить возможные варианты», — цитирует хоккеиста Sport24.

Щербак летом подписал контракт с «Авангардом», перейдя из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз». В текущем сезоне форвард набрал шесть (2 + 4) очков в 16 матчах за омский клуб.

Ранее сообщалось, что «Авангард» расторг контракт с хоккеистом Щербаком.