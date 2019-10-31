«Авангард» расторг контракт с хоккеистом Щербаком

Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.

Об этом сообщил президент «Авангарда» Максим Сушинский, слова которого передаёт «Чемпионат».

Он отметил, что соглашение с 23-летним форвардом расторгнуто по согласию сторон.

Щербак перешёл в «Авангард» летом 2019 года из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз». В его активе 6 (2 + 4) очков в 16 матчах за омский клуб.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подписал полноценный контракт с хоккеистом Андреем Марковым.