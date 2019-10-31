Агент Крала подтвердил интерес к игроку из АПЛ

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Карол Кисел, агент чешского полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала, подтвердил наличие интереса к футболисту со стороны ряда клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Агент Крала подтвердил интерес к игроку из АПЛ
  • © Yevgeny Philippov/Global Look Press

«Это не является секретом, потому не собираюсь ничего отрицать. За Кралом следят скауты не только английских команд, но и других европейских клубов. Однако сейчас его всё устраивает в «Спартаке». Считаем, это был правильный шаг с точки зрения развития карьеры», — цитирует агента iSport.cz.

Крал перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из пражской «Славии». За 21-летнего футболиста было заплачено €12 млн.

Ранее сообщалось, что футболистом «Спартака» Кралом интересуются три клуба АПЛ.

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