СМИ: Футболистом «Спартака» Кралом интересуются три клуба АПЛ

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал попал в сферу интересов трёх клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Club Call, за игрой хавбека в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» наблюдали скауты трёх клубов.

Отмечается, что один из них мог быть представителем «Эвертона», который следит за 21-летним игроком уже некоторое время.

Крал в матче с «Локомотивом» провёл на поле 90 минут, «Спартак» одержал разгромную победу со счётом 3:0.

Ранее греческий журналист назвал спекуляцией информацию об интересе «Спартака» к футболисту ПАОК Лео Жабе.