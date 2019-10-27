Греческий журналист назвал спекуляцией информацию об интересе «Спартака» к Жабе
«Информация о Лео Жабе в «Спартаке» за €12 млн — просто спекуляции. Футболист не настолько хорош. ПАОК хочет продать его и предлагает везде. Более реально, что бразилец перейдёт в «Спортинг», — приводит слова журналиста «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Жаба принял участие в девяти матчах, не отметившись результативными действиями. В России игрок выступал за «Ахмат».
Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется экс-игроком «Ахмата» Жабой.