Двукратный чемпион Европы назвал Туктамышеву бабушкой, а себя — динозавром

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Двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира в парном катании Александр Смирнов высказал мнение о современном фигурном катании.
Двукратный чемпион Европы назвал Туктамышеву бабушкой, а себя — динозавром
  • Reuters

«Спорт очень помолодел. Из-за этого мы теряем в искусстве, но приобретаем в сложности элементов. Те спортсмены, кто прыгает четверные прыжки, очень сильно подвергают себя риску травмы. В юном возрасте отсутствуют чувство страха и инстинкт самосохранения, потому так хорошо даются сложнейшие элементы», — приводит слова Смирнова АиФ.ru.

Он также прокомментировал слова известного тренера Алексея Мишина о том, что у фигуристок с телосложением как у Елизаветы Туктамышевой практически нет шансов проявить себя на фоне «лёгких» — как Александра Трусова и Анна Щербакова.

«Да уж, Лизе всего 22 года, а она уже как бабушка в фигурном катании. Я заканчивал в 32—33 года — вообще динозавром был. Если введут всё-таки возрастной ценз, нужно будет больше рекламировать, раскручивать юниорские соревнования. Там спортсмены тоже показывают блестящие программы с технической точки зрения, но на них ходит не так много зрителей, внимание прессы тоже не очень большое. А жаль», — добавил фигурист.

Ранее Роман Костомаров заявил, что Загитовой будет сложно бороться с новым поколением фигуристок.

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