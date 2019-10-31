Костомаров считает, что Загитовой будет сложно бороться с новым поколением фигуристок

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров высказал мнение, что Алине Загитовой в нынешнем сезоне будет непросто в борьбе с её более юными соотечественницами — Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Алёной Косторной, начавшими выступать на взрослом уровне.

«Сейчас с ними всем будет тяжело бороться, если они исполняют свою программу чисто. Даже Загитовой. Понятно, что вторую оценку она будет получать высокую, но у неё же только тройные прыжки. Хотя здесь надо оговориться, что всё зависит от катания — кто справится с нервами, тот и выиграет. Алине надо исполнять всё максимально чисто, тогда можно как-то цепляться», — приводит слова Костомарова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что если будет повторяться ситуация, подобная той, что была на Skate Canada, когда Трусова установила два мировых рекорда, то Загитовой будет непросто, если она не выполняет такие же по сложности прыжки.

Ранее Евгения Медведева заявила, что устала от противопоставления её другим спортсменкам.