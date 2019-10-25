Медведева: устала, что я либо против Загитовой, либо против Трусовой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что устала от противопоставления её другим спортсменкам.

«Люди почему-то всегда воспринимают: «кто-то против кого-то, что-то против кого-то». Я против себя, давайте так. Подустала от этого всего, что Медведева против кого-то: «Медведева против Загитовой» или «Медведева против Трусовой», — сказала россиянка на Первом канале.

Она отметила, что соревнуется в первую очередь с собой. По словам Медведевой, ей хочется достигнуть таких результатов, каких не было никогда в жизни.

«Это очень большая работа. И в процессе этой работы у меня нет времени думать, что я против кого-то, потому что я смотрю в зеркало и работаю против этого человека», — добавила Медведева.

В прошлом сезоне Медведева завоевала бронзу чемпионата мира в японской Сайтаме.

25 октября она представит короткую программу на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Келуоне — Skate Canada.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова и Медведева узнали свои стартовые номера на Skate Canada.