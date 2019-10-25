Фигуристки Трусова и Медведева узнали свои стартовые номера на Skate Canada
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт ISU, в женском одиночном катании Серафима Саханович выйдет на лёд первой, Александра Трусова — восьмой, Евгения Медведева — десятой.
Среди мужчин Андрей Лазукин выступит четвёртым.
В соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продемонстрируют свою программу пятыми, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — седьмыми.
Что касается танцевальных дуэтов, то Софья Евдокимова и Егор Базин получили четвёртый стартовый номер, а Бетина Попова и Сергей Мозгов — пятый.
Skate Canada начнётся 25 октября.
Ранее сообщалось, что Попова и Мозгов пропустят первую тренировку на Skate Canada.