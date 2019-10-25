Фигуристки Трусова и Медведева узнали свои стартовые номера на Skate Canada

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Стал известен порядок выступлений в короткой программе российских спортсменов на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Келуоне — Skate Canada.
Фигуристки Трусова и Медведева узнали свои стартовые номера на Skate Canada
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт ISU, в женском одиночном катании Серафима Саханович выйдет на лёд первой, Александра Трусова — восьмой, Евгения Медведева — десятой.

Среди мужчин Андрей Лазукин выступит четвёртым.

В соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продемонстрируют свою программу пятыми, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — седьмыми.

Что касается танцевальных дуэтов, то Софья Евдокимова и Егор Базин получили четвёртый стартовый номер, а Бетина Попова и Сергей Мозгов — пятый.

Skate Canada начнётся 25 октября.

Ранее сообщалось, что Попова и Мозгов пропустят первую тренировку на Skate Canada.

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