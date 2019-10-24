Попова и Мозгов пропустят первую тренировку на Skate Canada

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Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов пропустят первую тренировку перед вторым в сезоне этапом серии Гран-при — Skate Canada в Келоуне.
Попова и Мозгов пропустят первую тренировку на Skate Canada
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Из-за тяжёлого перелёта больше суток прошло в таком шоковом состоянии. Мы завтра пропускаем утреннюю тренировку. Мы пойдём на дневную, когда уже выспимся и будем полностью готовы всё показать», — приводит слова Поповой Sport24.

Члены сборной России по фигурному катанию испытали серьёзные проблемы в ходе перелёта из Москвы в Келоуну, совершив три вместо двух пересадок.

Соревнования второго этапа серии Гран-при пройдут с 25 по 17 октября.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева поделилась мнением о конкуренции среди российских фигуристок.

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