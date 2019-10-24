Попова и Мозгов пропустят первую тренировку на Skate Canada
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- РИА Новости
«Из-за тяжёлого перелёта больше суток прошло в таком шоковом состоянии. Мы завтра пропускаем утреннюю тренировку. Мы пойдём на дневную, когда уже выспимся и будем полностью готовы всё показать», — приводит слова Поповой Sport24.
Члены сборной России по фигурному катанию испытали серьёзные проблемы в ходе перелёта из Москвы в Келоуну, совершив три вместо двух пересадок.
Соревнования второго этапа серии Гран-при пройдут с 25 по 17 октября.
Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева поделилась мнением о конкуренции среди российских фигуристок.