Костомаров: раз Загитова не завершила карьеру, значит, на что-то рассчитывает

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о возможном завершении карьеры Алиной Загитовой, которая, по его мнению, будет испытывать серьёзные сложности в текущем сезоне из-за возросшей конкуренции.

«Это решение Алины. Они наверняка общаются с тренером, обсуждают. Они все в одной группе, Алина видит, как катаются девочки, она, наверное, должна понимать, взвешивать свои силы. Раз они приняли решение остаться, на что-то они рассчитывают», — приводит слова Костомарова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ему не удаётся понять, на какие именно перспективы рассчитывает Загитова, учитывая переход во взрослое катание нескольких российских юниорок, выполняющих более сложные прыжковые элементы.

«Загитова тоже молодая девчонка, конечно, но она видит, что творят её напарницы по группе. Конечно, Алина имеет право кататься в своё удовольствие. Это её желание, пусть катается. У неё титулы никто не заберёт. Она большая молодец, уже в истории. Она никому не мешает. Все равно будет чемпионат России, на котором будет отбор, будет понятно, кто поедет со сборной дальше, кто нет», — добавил эксперт.

Ранее Костомаров заявил, что Загитовой будет сложно бороться с новым поколением фигуристок.