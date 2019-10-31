Минеев отреагировал на слова Макгрегора о Дагестане

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился мнением о высказываниях ирландского бойца Конора Макгрегора о Дагестане во время пресс-конференции в Москве.

«Я не дагестанец. Я не в команде Хабиба. Но когда человек приезжает в мою страну и какую-то её часть оскорбляет, мне как россиянину, как человеку, который много времени проводит в Дагестане, становится неприятно», — приводит слова Минеева Sport24.

Он отметил, что те, кто поддержали слова Макгрегора, являются предателями.

«Неприятно из-за того, что столько предателей в стране. Которые сами не могут высказать претензии к кавказцам. Которых когда-то в детстве обидели. И теперь они себя ощущают ближе к ирландцу, чем к своим соотечественникам», — добавил боец.

Во время пресс-конференции в Москве, состоявшейся 24 октября, Макгрегор в грубой форме отказался посетить Дагестан, что вызвало широкий резонанс общественности.

Ранее Макгрегор отреагировал на слова Олега Тактарова о готовности возглавить его фан-клуб.