Рябинский: Ковалёву есть чем побеждать Альвареса помимо преимущества в габаритах

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом WBO в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым и обладателем титулов WBA, WBC и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
Рябинский: Ковалёву есть чем побеждать Альвареса помимо преимущества в габаритах
  • AFP

«Тут мои симпатии целиком на стороне Сергея. Мы все знаем его путь в боксе, и я считаю, что Ковалёву есть чем побеждать Канело помимо преимущества в габаритах. Но Альварес тоже очень сильный боксёр, у него хорошая команда, они выбрали именно этот бой за титул в полутяжёлом весе. Поединок покажет, на что они рассчитывали или, может быть, в чём они просчитались», — приводят слова Рябинского «Известия».

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и она ничья.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

Ранее сообщалось, что Альварес назвал Ковалёва самым сильным соперником в карьере.

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