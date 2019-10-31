Рябинский: Ковалёву есть чем побеждать Альвареса помимо преимущества в габаритах
- AFP
«Тут мои симпатии целиком на стороне Сергея. Мы все знаем его путь в боксе, и я считаю, что Ковалёву есть чем побеждать Канело помимо преимущества в габаритах. Но Альварес тоже очень сильный боксёр, у него хорошая команда, они выбрали именно этот бой за титул в полутяжёлом весе. Поединок покажет, на что они рассчитывали или, может быть, в чём они просчитались», — приводят слова Рябинского «Известия».
В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и она ничья.
Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.
Ранее сообщалось, что Альварес назвал Ковалёва самым сильным соперником в карьере.