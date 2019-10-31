Экс-футболист «Зенита» Маркизио высказался о вооружённом ограблении своего дома

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал вооружённое нападение на его дом.

«Если вы заходите в дом человека, чтобы ограбить его, вы преступник. Если вы направляете пистолет на женщину, вы дурак. Если после этой истории вы можете только глупо пошутить, то вы бедолага», — написал Маркизио в своём Twitter.

Он также поблагодарил всех сочувствующих ему и его семье в данной ситуации.

Маркизио выступал за «Зенит» в сезоне-2018/19. До этого Маркизио 12 лет играл за туринский «Ювентус», в составе которого стал семикратным чемпионом Италии и четырёхкратным обладателем Кубка страны.

Игрок объявил о завершении карьеры 3 октября.

Ранее сообщалось, что дом экс-футболиста «Зенита» Маркизио ограбили, угрожая ему и его семье.