СМИ: Дом экс-футболиста «Зенита» Маркизио ограбили, угрожая ему и его семье

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В дом к бывшему итальянскому полузащитнику «Зенита» Клаудио Маркизио ворвались вооружённые грабители.
СМИ: Дом экс-футболиста «Зенита» Маркизио ограбили, угрожая ему и его семье
  • РИА Новости

Как сообщает Sky Italia, в дом Маркизио в Турине 29 октября ворвались четверо человек в масках, вооружённые пистолетом и отвёрткой. Они угрожали игроку и его жене, заставили их отдать деньги, драгоценности, часы, после чего скрылись.

Полиция занимается оценкой причинённого ущерба и поиском преступников по горячим следам.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Маркизио думает над возобновлением карьеры.

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