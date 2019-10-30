СМИ: Дом экс-футболиста «Зенита» Маркизио ограбили, угрожая ему и его семье

В дом к бывшему итальянскому полузащитнику «Зенита» Клаудио Маркизио ворвались вооружённые грабители.

Как сообщает Sky Italia, в дом Маркизио в Турине 29 октября ворвались четверо человек в масках, вооружённые пистолетом и отвёрткой. Они угрожали игроку и его жене, заставили их отдать деньги, драгоценности, часы, после чего скрылись.

Полиция занимается оценкой причинённого ущерба и поиском преступников по горячим следам.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Маркизио думает над возобновлением карьеры.