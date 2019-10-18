СМИ: Экс-футболист «Зенита» Маркизио думает над возобновлением карьеры
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- РИА Новости
Как сообщает Sprint e Sport, 33-летний хавбек уже контактировал с руководством «Чизолы» по поводу возможного сотрудничества.
Маркизио выступал за «Зенит» в сезоне-2018/19. До этого Маркизио 12 лет играл за туринский «Ювентус», в составе которого стал семикратным чемпионом Италии и четырёхкратным обладателем Кубка страны.
Игрок объявил о завершении карьеры 3 октября.
Ранее Маркизио назвал позором бомбардировки в Сирии.