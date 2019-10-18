СМИ: Экс-футболист «Зенита» Маркизио думает над возобновлением карьеры

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио рассматривает возможность возобновления карьеры в клубе пятого итальянского дивизиона «Чизоле».

Как сообщает Sprint e Sport, 33-летний хавбек уже контактировал с руководством «Чизолы» по поводу возможного сотрудничества.

Маркизио выступал за «Зенит» в сезоне-2018/19. До этого Маркизио 12 лет играл за туринский «Ювентус», в составе которого стал семикратным чемпионом Италии и четырёхкратным обладателем Кубка страны.

Игрок объявил о завершении карьеры 3 октября.

Ранее Маркизио назвал позором бомбардировки в Сирии.