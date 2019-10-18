СМИ: Экс-футболист «Зенита» Маркизио думает над возобновлением карьеры

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио рассматривает возможность возобновления карьеры в клубе пятого итальянского дивизиона «Чизоле».
СМИ: Экс-футболист «Зенита» Маркизио думает над возобновлением карьеры
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Как сообщает Sprint e Sport, 33-летний хавбек уже контактировал с руководством «Чизолы» по поводу возможного сотрудничества. 

Маркизио выступал за «Зенит» в сезоне-2018/19. До этого Маркизио 12 лет играл за туринский «Ювентус», в составе которого стал семикратным чемпионом Италии и четырёхкратным обладателем Кубка страны. 

Игрок объявил о завершении карьеры 3 октября.

Ранее Маркизио назвал позором бомбардировки в Сирии.

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