Экс-футболист «Зенита» Маркизио назвал позором бомбардировки в Сирии

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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» итальянец Клаудио Маркизио отреагировал на операцию турецкий войск в Сирии.
Экс-футболист «Зенита» Маркизио назвал позором бомбардировки в Сирии
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Я вижу, как Земля постепенно превращается в пустыню, и настойчиво слышу приближающийся гром, несущий смерть, я ощущаю страдания миллионов людей», — написала Анна Франк в своём дневнике в 1942 году. Сегодня, 77 лет спустя, в Сирии начались бомбардировки Турцией курдов. Позор всему международному сообществу. Давайте также будем чувствовать ответственность за каждую жертву», — написал Маркизио в своём Facebook.

В среду, 9 октября, Анкара начала военную операцию на севере Сирии.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что силами турецкой армии с момента начала операции «Источник мира» в Сирии ликвидированы «342 террориста».

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