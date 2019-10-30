Появилось видео гола Глушакова с центра поля в матче «Ахмат» — «Луч»

В сети опубликовали видео гола полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова с центра поля в матче 1/8 финала Кубка России по футболу с владивостокским «Лучом» (5:1).

РИА Новости

© Алексей Даничев

Видео гола опубликовано в Twitter-аккаунте «Матч Премьер». Глушаков в прошедшей игре оформил дубль. Ранее «Ахмат» разгромил «Луч» и вышел в четвертьфинал Кубка России. 📹 Дубль Дениса Глушакова в матче #АхматЛуч#МАТЧПРЕМЬЕРpic.twitter.com/4aYbzupzYT — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019