Появилось видео гола Глушакова с центра поля в матче «Ахмат» — «Луч»
В сети опубликовали видео гола полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова с центра поля в матче 1/8 финала Кубка России по футболу с владивостокским «Лучом» (5:1).
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Видео гола опубликовано в Twitter-аккаунте «Матч Премьер».
Глушаков в прошедшей игре оформил дубль.
Ранее «Ахмат» разгромил «Луч» и вышел в четвертьфинал Кубка России.
📹 Дубль Дениса Глушакова в матче #АхматЛуч#МАТЧПРЕМЬЕРpic.twitter.com/4aYbzupzYT— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019
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