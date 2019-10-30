Появилось видео гола Глушакова с центра поля в матче «Ахмат» — «Луч»

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В сети опубликовали видео гола полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова с центра поля в матче 1/8 финала Кубка России по футболу с владивостокским «Лучом» (5:1).
Появилось видео гола Глушакова с центра поля в матче «Ахмат» — «Луч»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Видео гола опубликовано в Twitter-аккаунте «Матч Премьер».

Глушаков в прошедшей игре оформил дубль.

Ранее «Ахмат» разгромил «Луч» и вышел в четвертьфинал Кубка России.

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