Дзюба не сыграет в матче 1/8 финала КР «Зенит» — «Томь»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в Twitter, с первых минут на поле появятся Александр Васютин, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Юрий Жирков, Олег Шатов, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Роберт Мак и Матиас Краневиттер.
Форвард «Зенита» Артём Дзюба не попал в заявку на игру.
Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Ранее бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что на европейском уровне Дзюба — обычный игрок.