Дзюба не сыграет в матче 1/8 финала КР «Зенит» — «Томь»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» огласил команды на матч 1/8 финала Кубка России с томской «Томью».

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в Twitter, с первых минут на поле появятся Александр Васютин, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Юрий Жирков, Олег Шатов, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Роберт Мак и Матиас Краневиттер.

Форвард «Зенита» Артём Дзюба не попал в заявку на игру.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что на европейском уровне Дзюба — обычный игрок.