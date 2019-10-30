Дзюба не сыграет в матче 1/8 финала КР «Зенит» — «Томь»

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» огласил команды на матч 1/8 финала Кубка России с томской «Томью».
Дзюба не сыграет в матче 1/8 финала КР «Зенит» — «Томь»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в Twitter, с первых минут на поле появятся Александр Васютин, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Юрий Жирков, Олег Шатов, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Роберт Мак и Матиас Краневиттер.

Форвард «Зенита» Артём Дзюба не попал в заявку на игру.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что на европейском уровне Дзюба — обычный игрок.

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