Широков: на европейском уровне Дзюба — обычный игрок
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«Безусловно, для чемпионата России он звезда. Но на европейском уровне Дзюба — обычный игрок. Чтобы это проверить, надо, чтобы он выступал в Европе. Но российских игроков туда не берут. Мы бы, может, и поехали бы, но не зовут. У нас амбиции большие, однако они ничем не подкреплены», — цитирует Широкова «Российская газета».
Контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» заканчивается зимой. Игрок неоднократно выражал желание попробовать силы в иностранном чемпионате, в частности в Английской премьер-лиге.
Ранее гендиректор «Зенита» опроверг интерес к футболисту «Ромы» Жезусу.