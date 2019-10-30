Широков: на европейском уровне Дзюба — обычный игрок

Бывший футболист сборной России Роман Широков порассуждал об уровне капитана национальной команды Артёма Дзюбы.

«Безусловно, для чемпионата России он звезда. Но на европейском уровне Дзюба — обычный игрок. Чтобы это проверить, надо, чтобы он выступал в Европе. Но российских игроков туда не берут. Мы бы, может, и поехали бы, но не зовут. У нас амбиции большие, однако они ничем не подкреплены», — цитирует Широкова «Российская газета».

Контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» заканчивается зимой. Игрок неоднократно выражал желание попробовать силы в иностранном чемпионате, в частности в Английской премьер-лиге.

Ранее гендиректор «Зенита» опроверг интерес к футболисту «Ромы» Жезусу.