Широков: на европейском уровне Дзюба — обычный игрок

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Бывший футболист сборной России Роман Широков порассуждал об уровне капитана национальной команды Артёма Дзюбы.
Широков: на европейском уровне Дзюба — обычный игрок
  • © Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

«Безусловно, для чемпионата России он звезда. Но на европейском уровне Дзюба — обычный игрок. Чтобы это проверить, надо, чтобы он выступал в Европе. Но российских игроков туда не берут. Мы бы, может, и поехали бы, но не зовут. У нас амбиции большие, однако они ничем не подкреплены», — цитирует Широкова «Российская газета».

Контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» заканчивается зимой. Игрок неоднократно выражал желание попробовать силы в иностранном чемпионате, в частности в Английской премьер-лиге.

Ранее гендиректор «Зенита» опроверг интерес к футболисту «Ромы» Жезусу.

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