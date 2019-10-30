Биатлонист Бабиков заявил, что не имеет отношений с Губерниевым

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о своих отношениях с комментатором Дмитрием Губерниевым.

«У нас нет отношений: у него своя работа, у меня — своя. Можно, конечно, сказать, что наши профессии связаны. Но я считаю, каждый имеет право жить так, как хочет», — цитирует Бабикова «Спорт-Экспресс».

Он также не знает, придёт ли он на передачу к Губерниеву, если тот его позовёт.

«Начнётся сезон — а там посмотрим. Дай бог, чтобы этот повод был», — сказал Бабиков.

В прошлом году Губерниев часто критиковал Бабикова.

Ранее сообщалось, что СБР не будет менять критерии отбора из-за сокращения квоты женской сборной России.