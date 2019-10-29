СБР не будет менять критерии отбора из-за сокращения квоты женской сборной России

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Союз биатлонистов России (СБР) не будет менять критерии отбора в женскую сборную страны на международные соревнования в связи с сокращением квоты.
СБР не будет менять критерии отбора из-за сокращения квоты женской сборной России
  • РИА Новости

Об этом сообщил представитель СБР, слова которого передаёт ТАСС.

СБР сможет заявлять по пять биатлонисток вместо шести на личные гонки Кубка мира в связи с решением Международного союза биатлонистов (IBU) аннулировать результаты за период с 4 февраля 2019 года дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил Маргариты Васильевой, из-за которого сборная России опустилась с четвёртого на шестое место в общем зачёте.

Отмечается, что шестая спортсменка, прошедшая отбор по критериям СБР, будет отправляться вместе с командой на этапы Кубка мира в качестве запасной.

Ранее сообщалось, что биатлонистке Аввакумовой отказали в выступлении за Сербию.

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