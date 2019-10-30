Стал известен состав ЦСКА на матч Кубка России с «Уфой»

Московский футбольный клуб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой».

Как сообщает пресс-служба армейцев в Twitter, с первых минут на поле появятся Илья Помазун, Константин Кучаев, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Арнор Сигурдссон, Такума Нисимура и Ильзат Ахметов.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00.

Ранее сообщалось, что экс-футболист ЦСКА Кейсуке Хонда будет тренироваться с «Витессом» Леонида Слуцкого.