Стал известен состав ЦСКА на матч Кубка России с «Уфой»
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Как сообщает пресс-служба армейцев в Twitter, с первых минут на поле появятся Илья Помазун, Константин Кучаев, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Арнор Сигурдссон, Такума Нисимура и Ильзат Ахметов.
Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00.
Ранее сообщалось, что экс-футболист ЦСКА Кейсуке Хонда будет тренироваться с «Витессом» Леонида Слуцкого.