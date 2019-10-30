Широков считает, что Чалов пока не готов к европейскому футболу

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Бывший футболист сборной России Роман Широков порассуждал о готовности форварда ЦСКА Фёдора Чалова к переезду в другой чемпионат.
Широков считает, что Чалов пока не готов к европейскому футболу
  • РИА Новости

«Мне кажется, что Чалов пока не готов к европейскому футболу. Чтобы туда ехать, надо здесь стать лидером. До перехода в «Монако» Головин становился чемпионом России, засветился в Лиге чемпионов, поехал на первенство континента. И он проявил себя не в нынешнем ЦСКА, а в том, сильном. В сборной России тоже есть люди посильнее. Зачем брать Чалова, если он не будет играть? Есть Дзюба, Смолов и Комличенко, который по 25 забивает в Чехии», — заявил Широков в интервью «Российской газете».

В прошлом сезоне Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 15 голов. В текущем чемпионате на счету форварда ЦСКА четыре мяча.

Ранее Широков рассказал о сути конфликта с Хохловым.

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