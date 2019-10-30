Широков рассказал о сути конфликта с Хохловым

Бывший советник генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков рассказал, в чём заключался его конфликт с экс-наставником клуба Дмитрием Хохловым.

«Я считаю, что клуб определяет новичков. И он же берёт тренера. Клуб должен выбирать модель, и под определённую систему приглашать тренера, и подписывать футболистов. Иначе никак. Иначе каждый следующий наставник будет говорить, чтобы ему взяли других игроков. А куда тех девать? И так по кругу всё будет идти. Вспомните, у того же «Зенита» недавно был момент, когда ему пришлось кучу людей по арендам отправлять. Так не должно быть», — сказал функционер в интервью «Российской газете».

Широков покинул свой пост в «Динамо» по ходу прошлого сезона. В нынешнее межсезонье клуб приобрёл более десяти новых футболистов. В октябре главный тренер команды Дмитрий Хохлов покинул «Динамо» из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее Широков заявил, что на европейском уровне Дзюба — это обычный игрок.