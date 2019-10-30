Елизавета Нугуманова рассказала об отношениях Медведевой с Загитовой и Тутберидзе.

«Загитова и Медведева дружат, нормально общаются. Я на чемпионате России видела. Нет такого, что прямо мимо друг друга проходят. С Тутберидзе здоровается, говорит: «Здравствуйте, Этери Георгиевна». Я видела. Женя — очень хорошая девочка. Если она решила уйти от Тутберидзе, значит, для неё так будет лучше», — сказала Нугуманова в эфире программы «ФигурLive» на YouTube.

В настоящее время Евгения Медведева живёт в Канаде и тренируется под руководством местного специалиста Брайана Орсера.

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