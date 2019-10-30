Леонова считает, что Трусова ещё не полностью раскрыла свой талант

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова считает, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова, установившая два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде, может стать ещё лучше.

«Видно, что Трусова работает над своим катанием. Программы стали эмоциональнее и интереснее. На четверные прыжки она заходит долго, с тщательной концентрацией, и это нормально. Мальчики тоже делают так, перебежками едут перед четверными. Когда заканчивается первая часть программы, где у Александры три четверных, она раскрывается. У неё красивые связки и интересные выезды с прыжков. Со временем Саша наработает и катание, и хореографию, будет лучше подходить к презентации образа. Нужно подождать», — цитирует Леонову «Бизнес Online».

Александра Трусова проводит свой первый сезон во взрослом фигурном катании.

Ранее Слуцкая заявила, что то, что делает Трусова, — удивительно.