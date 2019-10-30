Леонова считает, что Трусова ещё не полностью раскрыла свой талант

Короткая ссылка
Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова считает, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова, установившая два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде, может стать ещё лучше.
Леонова считает, что Трусова ещё не полностью раскрыла свой талант
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«Видно, что Трусова работает над своим катанием. Программы стали эмоциональнее и интереснее. На четверные прыжки она заходит долго, с тщательной концентрацией, и это нормально. Мальчики тоже делают так, перебежками едут перед четверными. Когда заканчивается первая часть программы, где у Александры три четверных, она раскрывается. У неё красивые связки и интересные выезды с прыжков. Со временем Саша наработает и катание, и хореографию, будет лучше подходить к презентации образа. Нужно подождать», — цитирует Леонову «Бизнес Online».

Александра Трусова проводит свой первый сезон во взрослом фигурном катании.

Ранее Слуцкая заявила, что то, что делает Трусова, — удивительно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить