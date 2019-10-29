Слуцкая: то, что делает Трусова, — удивительно

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением об успехах 15-летней Александры Трусовой, победившей на Skate Canada с двумя мировыми рекордами.
Слуцкая: то, что делает Трусова, — удивительно
  • Reuters

«Во-первых, то, что она делает, — действительно удивительно. Во-вторых, дай бог, чтобы она продолжала кататься столько, сколько ей захочется, и никакая травма не мешала бы. Нам, профессиональным зрителям, в этой ситуации остаётся пожелать ей удачи и смотреть на те недостижимые высоты, которые она покоряет», — приводит слова Слуцкой НСН.

Она отметила, что конкуренция поспособствовала усложнению программ спортсменок.

«Спрос порождает предложение и востребованность. Если одна шагнула вперёд, то и остальным тоже захотелось. И поэтому такая разворачивается борьба: девчонки кидаются на четверные прыжки, делают их по два, три, четыре. У кого есть смелость, силы и талант, тот и выстреливает. Здесь нет ничего удивительного», — добавила прославленная спортсменка.

15-летняя россиянка, первый год выступающая в профессионалах, выиграла этап Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда в женском катании.

Ранее сообщалось, что вокалист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить