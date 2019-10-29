Слуцкая: то, что делает Трусова, — удивительно

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением об успехах 15-летней Александры Трусовой, победившей на Skate Canada с двумя мировыми рекордами.

«Во-первых, то, что она делает, — действительно удивительно. Во-вторых, дай бог, чтобы она продолжала кататься столько, сколько ей захочется, и никакая травма не мешала бы. Нам, профессиональным зрителям, в этой ситуации остаётся пожелать ей удачи и смотреть на те недостижимые высоты, которые она покоряет», — приводит слова Слуцкой НСН.

Она отметила, что конкуренция поспособствовала усложнению программ спортсменок.

«Спрос порождает предложение и востребованность. Если одна шагнула вперёд, то и остальным тоже захотелось. И поэтому такая разворачивается борьба: девчонки кидаются на четверные прыжки, делают их по два, три, четыре. У кого есть смелость, силы и талант, тот и выстреливает. Здесь нет ничего удивительного», — добавила прославленная спортсменка.

15-летняя россиянка, первый год выступающая в профессионалах, выиграла этап Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда в женском катании.

Ранее сообщалось, что вокалист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada.