Зе Луиш назвал самый памятный момент карьеры в «Спартаке»

Бывшему форварду московского «Спартака» Зе Луишу больше всего запомнилось завоевание чемпионства с командой в 2017 году.

«Самое яркое воспоминание — это конец матча, по итогам которого мы стали чемпионами. Когда я увидел, как фанаты хлынули на поле, это был особенный момент, невероятный. Мы, футболисты, осчастливили столько людей. Прекрасное чувство. Безусловно, меня можно назвать поклонником «Спартака». Я болею за команду, слежу за её успехами. В курсе новостей, результатов, всегда смотрю матчи «Спартака», когда могу. Мне очень нравится этот клуб», — цитирует Зе Луиша «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Футболист сборной Кабо-Верде выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год.

Ранее защитник молодёжной сборной России назвал Кононова сильным психологом.