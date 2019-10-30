Зе Луиш назвал самый памятный момент карьеры в «Спартаке»

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Бывшему форварду московского «Спартака» Зе Луишу больше всего запомнилось завоевание чемпионства с командой в 2017 году.
Зе Луиш назвал самый памятный момент карьеры в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Самое яркое воспоминание — это конец матча, по итогам которого мы стали чемпионами. Когда я увидел, как фанаты хлынули на поле, это был особенный момент, невероятный. Мы, футболисты, осчастливили столько людей. Прекрасное чувство. Безусловно, меня можно назвать поклонником «Спартака». Я болею за команду, слежу за её успехами. В курсе новостей, результатов, всегда смотрю матчи «Спартака», когда могу. Мне очень нравится этот клуб», — цитирует Зе Луиша «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Футболист сборной Кабо-Верде выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год.

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