Однорукий российский боец вызвал Макгрегора на поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян, лишившийся части руки в 18-летнем возрасте, вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Конор Макнагец против Александра Карапетяна. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом головой. Что-то ты не то бубнишь в последнее время», — гласит пост Карапетяна в Instagram.

Во время пресс-конференции в Москве Макгрегор резко отозвался о народе Дагестана и лично о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, которому проиграл в своём последнем поединке.

Ранее Фьюри заявил, что он общался с Макгрегором и тот готов тренировать его в качестве бойца ММА.