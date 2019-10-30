Однорукий российский боец вызвал Макгрегора на поединок

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Российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян, лишившийся части руки в 18-летнем возрасте, вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Однорукий российский боец вызвал Макгрегора на поединок
  • РИА Новости

«Конор Макнагец против Александра Карапетяна. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом головой. Что-то ты не то бубнишь в последнее время», — гласит пост Карапетяна в Instagram.

Во время пресс-конференции в Москве Макгрегор резко отозвался о народе Дагестана и лично о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, которому проиграл в своём последнем поединке.

Ранее Фьюри заявил, что он общался с Макгрегором и тот готов тренировать его в качестве бойца ММА.

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