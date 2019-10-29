Фьюри: общался с Макгрегором, он готов тренировать меня в качестве бойца ММА
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«После WWE у меня есть в планах кое-что побольше. Вы можете увидеть меня в ММА уже в нынешнем году. Я общался с Конором Макгрегором, он готов тренировать меня. Он сказал, что как только я буду готов, то могу приезжать в Дублин и мы начнём. Не могу дождаться этой возможности», — приводит слова Фьюри MMA Fighting.
31 октября британский боксёр дебютирует в реслинг-шоу WWE. Его соперником станет Браун Строумэн.
Ранее сообщалось, что Бивол получил статус суперчемпиона мира по версии WBA.