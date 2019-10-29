Фьюри: общался с Макгрегором, он готов тренировать меня в качестве бойца ММА

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил о желании попробовать себя в смешанных единоборствах и заручился поддержкой ирландского бойца Конора Макгрегора, который может стать его тренером.
Фьюри: общался с Макгрегором, он готов тренировать меня в качестве бойца ММА
  • © Birdie Thompson/AdMedia
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«После WWE у меня есть в планах кое-что побольше. Вы можете увидеть меня в ММА уже в нынешнем году. Я общался с Конором Макгрегором, он готов тренировать меня. Он сказал, что как только я буду готов, то могу приезжать в Дублин и мы начнём. Не могу дождаться этой возможности», — приводит слова Фьюри MMA Fighting.

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