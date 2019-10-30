Мозгов: я пробыл в НБА почти девять сезонов, не такой я и ужасный спортсмен

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов вспомнил свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я лучше проведу десять матчей, набирая по 12—13 очков в каждом, чем сыграю одну игру с 30 очками, а затем вообще не буду выходить на площадку. Я люблю играть в баскетбол, лучше больше матчей сыграю. Хочется забивать, защищаться, много чего делать на площадке. Но то, что я пробыл в НБА почти девять сезонов, является для меня главным показателем. Значит, не совсем мёртвый, и у меня ещё есть шанс заиграть в баскетбол. Всё-таки ребята там — не дураки. Значит, не такой я и ужасный спортсмен», — заявил Мозгов в интервью Sport24.

С 2010 по 2019 год россиянин выступал в НБА за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик». В 2016 году с «Кливлендом» Мозгов стал чемпионом НБА.

Ранее сообщалось, что 40 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» одержать победу над «Мемфисом» в НБА.