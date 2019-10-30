40 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» одержать победу над «Мемфисом» в НБА

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Мемфис Гриззлис».
40 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» одержать победу над «Мемфисом» в НБА
  • © Reuters

Встреча, проходившая в «Стейплс-центре» в Лос-Анджелесе, завершилась победой хозяев со счётом 120:91.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 40 очков и сделавший 20 подборов. 23 очка в копилку команды добавил Леброн Джеймс.

У «Мемфиса» самым результативным стал Джа Морант, набравший 16 очков.

«Лейкерс» одержал третью победу подряд на старте сезона. «Мемфис» уступил в третий раз за четыре стартовых поединка.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от первого поражения в сезоне в матче с «Далласом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить