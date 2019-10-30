40 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» одержать победу над «Мемфисом» в НБА

В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Мемфис Гриззлис».

Встреча, проходившая в «Стейплс-центре» в Лос-Анджелесе, завершилась победой хозяев со счётом 120:91.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 40 очков и сделавший 20 подборов. 23 очка в копилку команды добавил Леброн Джеймс.

У «Мемфиса» самым результативным стал Джа Морант, набравший 16 очков.

«Лейкерс» одержал третью победу подряд на старте сезона. «Мемфис» уступил в третий раз за четыре стартовых поединка.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от первого поражения в сезоне в матче с «Далласом».