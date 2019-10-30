Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от первого поражения в сезоне в матче с «Далласом»

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на своей площадке уступил «Даллас Маверикс».
Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от первого поражения в сезоне в матче с «Далласом»
  • © AFP

Встреча, проходившая на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершилась со счётом 109:106 в пользу «Далласа».

Самыми результативными в составе «Далласа» стали Тим Хардуэй и Макси Клебер, набравшие по 14 очков. У «Денвера» трипл-дабл оформил Никола Йокич. Сербский центровой набрал десять очков, собрал десять подборов и отдал десять результативных передач.

«Денвер» потерпел первое поражение в стартовых четырёх играх сезона. «Даллас» одержал третью победу в четырёх встречах.

Ранее Брайант заявил, что травма Дюранта положительно отразилась на НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить