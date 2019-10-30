Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от первого поражения в сезоне в матче с «Далласом»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на своей площадке уступил «Даллас Маверикс».

Встреча, проходившая на арене «Пепси-центр» в Денвере, завершилась со счётом 109:106 в пользу «Далласа».

Самыми результативными в составе «Далласа» стали Тим Хардуэй и Макси Клебер, набравшие по 14 очков. У «Денвера» трипл-дабл оформил Никола Йокич. Сербский центровой набрал десять очков, собрал десять подборов и отдал десять результативных передач.

«Денвер» потерпел первое поражение в стартовых четырёх играх сезона. «Даллас» одержал третью победу в четырёх встречах.

Ранее Брайант заявил, что травма Дюранта положительно отразилась на НБА.