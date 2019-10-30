Робитайл поздравил Овечкина с попаданием в топ-12 снайперов в истории НХЛ

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Бывший канадский хоккеист Люк Робитайл поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на 12-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Робитайл поздравил Овечкина с попаданием в топ-12 снайперов в истории НХЛ
  • © AFP

«Привет, Алекс! Поздравляю с тем, что ты превзошёл мой рекорд. Это абсолютно заслуженно. На протяжении многих лет ты показываешь удивительный хоккей. Я желаю тебе ещё много лет играть так же здорово и забивать так же много голов», — разместил Робитайл пост на странице «Вашингтона» в Twitter.

Благодаря дублю в ворота «Торонто Мэйпл Лифс», Овечкин забросил свою 669-ю шайбу в НХЛ. На счету Робитайла 668 голов за карьеру.

Ранее сообщалось, что Овечкин обогнал Робитайла и вышел на 12-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

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