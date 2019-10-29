Хопкинс: Альварес не должен заигрываться с Ковалёвым

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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс поделился ожиданиями от боя обладателя титула Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлой категории Сергея Ковалёва и экс-чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса.
Хопкинс: Альварес не должен заигрываться с Ковалёвым
  • © Javier Rojas/Pi
  • globallookpress.com

«Ковалёв силён, у него есть преимущество в габаритах. Альварес не может заигрываться с ним. Даже когда Сергей устанет и будет казаться, что победа уже в кармане, угроза от него по-прежнему будет исходить. Панчер может потерять всё, но никогда не теряет своей мощи. Канело должен всегда помнить об угрозе и не должен допустить больших ошибок. В целом у Сауля отличные шансы в этом поединке, но он не должен забывать об угрозе и действовать беспечно», — цитирует Хопкинса BoxingScene.

Поединок Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса пройдёт 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее боксёр Гарсия сделал прогноз на бой Ковалёва с Альваресом.

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