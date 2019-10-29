Боксёр Гарсия сделал прогноз на бой Ковалёва с Альваресом

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Бывший чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия поделился мнением о противостоянии чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и мексиканца Сауля Альвареса.
Боксёр Гарсия сделал прогноз на бой Ковалёва с Альваресом
  • AFP

«Из-за габаритов это опасный поединок для Канело. Ковалёв может ударить. Я могу спрогнозировать близкую победу Альвареса, однако думаю, что он будет потрясён в этом бою. Думаю, к третьему-четвёртому раунду Сауль будет ошеломлён, но позже сумеет вернуться», — цитирует Гарсию Boxingnews24.

Бой Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса пройдёт 2 сентября в Лас-Вегасе.     

Ранее сообщалось, что Ковалёв в случае победы над Альваресом может провести бой с Бетербиевым.

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