Боксёр Гарсия сделал прогноз на бой Ковалёва с Альваресом

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия поделился мнением о противостоянии чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и мексиканца Сауля Альвареса.

«Из-за габаритов это опасный поединок для Канело. Ковалёв может ударить. Я могу спрогнозировать близкую победу Альвареса, однако думаю, что он будет потрясён в этом бою. Думаю, к третьему-четвёртому раунду Сауль будет ошеломлён, но позже сумеет вернуться», — цитирует Гарсию Boxingnews24.

Бой Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса пройдёт 2 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Ковалёв в случае победы над Альваресом может провести бой с Бетербиевым.