Боксёр Гарсия сделал прогноз на бой Ковалёва с Альваресом
- AFP
«Из-за габаритов это опасный поединок для Канело. Ковалёв может ударить. Я могу спрогнозировать близкую победу Альвареса, однако думаю, что он будет потрясён в этом бою. Думаю, к третьему-четвёртому раунду Сауль будет ошеломлён, но позже сумеет вернуться», — цитирует Гарсию Boxingnews24.
Бой Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса пройдёт 2 сентября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Ковалёв в случае победы над Альваресом может провести бой с Бетербиевым.