Боксёр Лебедев призвал запретить телевидение в России

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев рассказал, как относится к телевидению.

«Я бы многие вещи запретил — телевидение к примеру, но это не в моей компетенции. Идёт реклама жвачки, я смотрю и просто в шоке. Там юные парень и девушка штаны натягивают: «Это мой отец, одевайся!» Разве можно такое показывать? Мне одному это противно? Уверен, такое половине страны не нравится. И подобного сейчас масса по телевизору. Ток-шоу всякие — и политические, и развлекательные», — сказал Лебедев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Российский боксёр заявил о возобновлении профессиональной карьеры. Следующим соперником Лебедева станет южноафриканец Табисо Мчуна.

Ранее Лебедев назвал дату следующего боя и имя соперника.